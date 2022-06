Turbo Golf Racing : Le jeu de golf avec des voitures sortira le 4 août sur PC et Xbox

Annoncé plus tôt dans l’année, Turbo Golf Racing a rapidement fait parler de lui avec son concept rappelant énormément Rocket League : des petits voitures survitaminées qui doivent batailler sur un terrain à coup de boost et de balles de golf. Aujourd’hui, le titre a profité du Future Games Show pour dévoiler une bande-annonce et une date de sortie.

L’été sera golfique

En plus d’une date de sortie, les développeurs anglais de Hugecalf Studios, annoncent l’arrivée d’une seconde phase de test. Simplement appelée « Beta 2 », celle-ci est d’ores et déjà accessible sur Steam et les plateformes Xbox et sera disponible jusqu’au 20 juin pendant toute la période du Festival Steam Next.

En complément de cette annonce de date, le studio promet des mises à jour à venir régulièrement sur le jeu. Plusieurs terrains seront disponibles que l’on pourra parcourir avec nos bolides, qui pourront d’ailleurs planer grâce à des ailes. La bonne nouvelle, c’est que le titre sera directement intégré dans le Game Pass à sa sortie.

Turbo Golf Racing est prévu pour le 4 août 2022 sur PC, Xbox One et Xbox series.