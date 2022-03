Turbo Golf Racing : Le Rocket League version golf a été annoncé

Turbo Golf Racing est le nouveau jeu vidéo du studio britannique HugeCalf Studios. Après avoir fait des jeux peu connus comme When Ski Lifts Go Wrong ou Carried Away: Winter Sports, le studio a décidé de s’imprégner de ce qui marche pour sortir Turbo Golf Racing, un party-game à la sauce Rocket League.

Tout savoir sur la sortie du jeu

Le jeu est bien évidemment inspiré de Rocket League, mais il l’assume jusqu’au bout. Petites voitures à la Hot Wheels, grosses balles et direction artistique très colorée, tout y est. Mais ne vous y méprenez pas, ce n’est pas le même jeu. Ici, on ne joue pas au foot, mais au golf, dans une version un peu plus dynamique. Il sera d’ailleurs intéressant de voir comment Turbo Golf Racing arrive à adapter les règles du golf, mais comme pour Rocket League, les règles seront sûrement « approximatives », et ce n’est pas plus mal.

Le jeu a été annoncé sur le Future Games Show Spring Showcase présenté par GamesRadar, en compagnie de pleins d’autres productions. Actuellement, nous n’avons aucune date de sortie, et nous ne savons pas si le jeu sera en free-to-play ou si il sera payant. Mais il faudra sûrement s’attendre à des microtransactions pour obtenir des cosmétiques. Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la bêta du jeu.

Turbo Golf Racing est prévu sur PC via Steam, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur le Xbox Game Pass dès sa sortie.