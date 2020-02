Vanquish Remastered

Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Vanquish et de sa version remasterisée. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Obtiens tous les trophées

Obtiens tous les trophées

Obtiens tous les trophées Un jour à la DARPA

Termine tous les exercices d’entraînement de la DARPA.

Termine l’Acte 1 sans utiliser la sélection de mission.

Termine l’Acte 2 sans utiliser la sélection de mission.

Termine l’Acte 3 sans utiliser la sélection de mission.

Termine l’Acte 4 sans utiliser la sélection de mission.

Termine l’Acte 5 sans utiliser la sélection de mission.

Termine tous les actes sans utiliser la sélection de mission..

Termine l’Acte 1 en mode Difficile ou plus élevé sans utiliser la sélection de mission.

Termine l’Acte 2 en mode Difficile ou plus élevé sans utiliser la sélection de mission.

Termine l’Acte 3 en mode Difficile ou plus élevé sans utiliser la sélection de mission.

Termine l’Acte 4 en mode Difficile ou plus élevé sans utiliser la sélection de mission.

Termine l’Acte 5 en mode Difficile ou plus élevé sans utiliser la sélection de mission.

Termine tous les Actes en mode Difficile ou plus élevé sans utiliser la sélection de mission.

Analyse et obtiens toutes les armes.

Optimise une arme au maximum de ses capacités.

Active manuellement le mode RS et détruis un robot ennemi.

Active manuellement le mode RS et détruis 3 robots ennemis d’affilée.

Détruis 10 robots ennemis avec des attaques de mêlée.

Détruis 100 robots ennemis avec des attaques de mêlée.

Ranime une troupe alliée.

Ranime 20 troupes alliées.

Détruis 3 robots ennemis en mode RS dévastateur.

Effectue une accélération turbo jusqu’à la limite du réacteur ARS tout en évitant une surchauffe.

Détruis un missile ou une grenade en approche.

Détruis 10 missiles ou grenades en approche.

Détruis un bras et une jambe d’un Romanov, puis achève-le.

Détruis un Romanov avec une attaque rapprochée.

Détruis 2 Romanovs d’affilée avec seulement des attaques rapprochées.

Détruis 3 robots ennemis à la fois avec une seule grenade.

Détruis un Chicane avec une grenade.

Détruis 10 robots ennemis neutralisés avec un émetteur IEM.

Détruis 2 robots ennemis à la fois ou plus avec un pistolet BFE.

Détruis 3 robots ennemis à la fois avec les dégâts de choc du lance-roquettes.

Détruis 4 ennemis en même temps avec le laser de visée.

Détruis les bras, les jambes, la tête et le dos d’un robot KNRB-0 Argus.

Après avoir saisi un transporteur ennemi dans l’Acte 2-2, ne laisse aucun ennemi en réchapper.

Détruis 2 robots Argus dans l’Acte 2-3 quand ils sont en mode bipède.

Protège la statue de Pangloss dans l’Acte 3-2.

Détruis deux canons dans l’Acte 3-3 et réussis la mission.

Avance avec le monorail dans l’Acte 3-4 sans te faire repérer par les ennemis ou les projecteurs.

Détruis toutes les tourelles flottantes dans l’Acte 3-4.

Empêche toute protection alliée de se faire détruire lors de l’Acte 3-5.

Détruis 5 transporteurs ennemis ou plus au sommet du Kréon dans l’Acte 3-7.

Ignore l’ascenseur dans l’Acte 4-1. À la place, maintiens ta position et élimine tous les renforts.

Détruis le Buzzard avant qu’il n’atterrisse dans l’Acte 5-1.

Élimine 10 ennemis lors d’une mission en détournant leur attention avec une cigarette.

Détruis 2 robots ennemis qui ont été distraits par une cigarette.

Tire sur toutes les statues de Pangloss cachées dans la colonie.

Termine tous les Défis tactiques de VANQUISH.

Termine le jeu sans mourir, avec la difficulté de ton choix.

