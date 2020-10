Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Cela vous permettra d’obtenir le platine ou le 100% selon la plateforme.

Trophées / Succès Jeu de base

Élite NFS Hot Pursuit

Décerné pour avoir réussi à obtenir tous les trophées de Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Un Compte à régler

Sélectionner une suggestion Autolog d’un ami et obtenir un meilleur score.

Tour de Seacrest

Terminer la course « Seacrest Tour ».

J'te tiens !

Arrêter un pilote.

Agent

Atteindre le rang 3 (Agent) en tant que flic.

Patrouilleur

Atteindre le rang 5 (Patrouilleur) en tant que flic.

Policier

Atteindre le rang 8 (Policier) en tant que flic.

Sergent

Atteindre le rang 11 (Sergent) en tant que flic.

Lieutenant

Atteindre le rang 14 (Lieutenant) en tant que flic.

Agent infiltré

Atteindre le rang 17 (Agent infiltré) en tant que flic.

Capitaine

Atteindre le rang 18 (Capitaine) en tant que flic.

Agent de poursuite

Atteindre le rang 19 (Agent de poursuite) en tant que flic.

Superflic

Atteindre le rang 20 (Superflic) en tant que flic.

Authentique

Remporter une distinction dans chaque épreuve Flic en solo.

Poursuite

Participer à 10 Poursuites infernales en ligne en tant que flic.

Chasseur de prime

Participer à 10 Interceptions en ligne en tant que flic.

V comme Vengeance

Provoquer l’accident d’un flic.

Suspect

Atteindre le niveau d’alerte 2 (Suspect) des pilotes.

Chauffard

Atteindre le niveau d’alerte 4 (Chauffard) des pilotes.

Voyou

Atteindre le niveau d’alerte 6 (Voyou) des pilotes.

Délinquant

Atteindre le niveau d’alerte 8 (Délinquant) des pilotes.

Hors-la-loi

Atteindre le niveau d’alerte 11 (Hors-la-loi) des pilotes.

Fuyard

Atteindre le niveau d’alerte 14 (Fuyard) des pilotes.

Fugitif

Atteindre le niveau d’alerte 17 (Fugitif) des pilotes.

Ennemi public

Atteindre le niveau d’alerte 19 (Ennemi public) des pilotes.

Ennemi public n° 1

Atteindre le niveau d’alerte 20 (Ennemi public n° 1) des pilotes.

Soif de l'or

Gagner la médaille d’or dans toutes les épreuves pilotes en solo.

Festival de vitesse

Disputer 10 courses en ligne.

De la course !

Participer à 10 Poursuites infernales en ligne en tant que pilote.

Échappée belle

Participer à 10 Interceptions en ligne en tant que pilote.

Totale nitro

Remplir le réservoir de nitro et le vider en une fois sans toucher le moindre obstacle.

Mur d'acier

Mettre en place un barrage percuté ensuite par un pilote.

Choc système

Atteindre sa cible avec une IEM.

Passage clouté

Atteindre sa cible avec une herse.

Appui aérien

Demander un hélicoptère qui réussit à piéger un pilote avec une herse.

Brouillage

Réussir un premier brouillage sur une voiture de police.

Belle poussée

Utiliser toute une décharge de turbo sans toucher le moindre obstacle.

Herse fatale

Utiliser une herse sur un poursuivant en train de viser avec une IEM.

Trou de souris

Traverser un barrage routier intact sans le toucher (en tant que pilote).

Imprezionnant

Drifter sur 2 000 yards (1 830 mètres) dans la même épreuve en Subaru Impreza WRX STI.

Le Vol du bourdon

Gagner la course « Muscle Reflex » avec une Chevrolet Camaro SS Bee Yellow (jaune).

Main de fer et gant de velours

Gagner une Poursuite infernale avec une Aston Martin.

Vette en vedette

Conduire une Corvette par temps humide.

Godzilla

Obtenir une médaille sur « Run To The Hills » avec la Nissan GT-R SpecV sans utiliser d’arme.

Endurance

Recevoir une distinction en Poursuite infernale, Interception et Intervention rapide avec l’Audi R8.

De l'électricité dans l'air

Arrêter la 918 Spyder à l’aide d’une IEM pendant l’épreuve « Porsche Patrol ».

La morsure du reptile noir

Lâcher une herse sur un flic en Dodge Viper SRT10 ACR ou Ford Shelby GT500 Super Snake noire.

DLC Super Sports

Tôle froissée

Accidenter 5 flics au volant d’une GUMPERT apollo s.

Vengeance

Gagner une épreuve suggérée par un ami avec la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport.

Sur orbite

Terminer 5 courses en ligne en GUMPERT apollo s.

Le Grand dérapage

Drifter sur 1 000 yards (915 mètres) en Porsche 911 GT2 RS.

À fond

Atteindre la vitesse de pointe de la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport et s’y maintenir pendant 2 sec.

Capture nocturne

Arrêter un pilote avec une GUMPERT apollo s de police (de nuit, en ligne ou hors ligne).

Aiguille dans la gomme

Provoquer 5 impacts avec des herses avec une Porsche 911 GT2 RS de police.

Efficace

Gagner une Interception en ligne et hors ligne en Bugatti Veyron 16.4 Super Sport de police.

Intouchable

Obtenir l’or dans toutes les épreuves Super Sports (pilote).

Justicier sur roues

Obtenir une distinction dans toutes les épreuves Super Sports (flic).

DLC Porsche vs Lamborghini

Rien que le meilleur

Gagner une épreuve en ligne en Porsche 911 Turbo.

Hors-piste et innovation

Parcourir 1 mile (1,6 km) de raccourcis lors d’une course victorieuse au volant de la Porsche 959.

Boulevard des Rêves

Parcourir 20 miles (32,1 km) en Porsche 911 Speedster.

Le Diable en personne

Atteindre la vitesse maximale en Lamborghini Diablo sur une route en bord de mer.

Chaud devant

Épuiser un plein de nitro en une seule fois avec la Lamborghini Sesto Elemento.

De gré ou de force

Neutraliser un autre pilote en mode Bras de fer.

La Grande traque

Jouer 5 parties en mode Ennemi public n° 1 en tant que flic.

Objectif prioritaire

Jouer 5 parties en mode Ennemi public N° 1 en tant que pilote.

La Philosophie Porsche

Obtenir l’or ou une distinction dans toutes les épreuves du Pack Porsche.

Chefs d'œuvre

Obtenir l’or ou une distinction dans toutes les épreuves du Pack Lamborghini.

