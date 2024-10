TRON: Catalyst sera le premier jeu édité par le nouveau label de Devolver, Big Fan

Le studio derrière TRON: Identity montre une nouvelle facette

Lorsque le studio Bithell Games (Thomas Was Alone) a sorti TRON: Identity l’année dernière, il nous avait bien prévenu que ce n’était pas la dernière fois qu’il adaptait la licence de Disney en jeu vidéo. Le studio nous avait prévenu qu’il travaillait sur d’autres jeux TRON et c’est avec Devolver (sous Big Fan) qu’il est allé produire ce TRON: Catalyst, qui n’a plus grand-chose à voir le précédent jeu, si ce n’est la présence du personnage de Query.

Exit le visual novel et place à l’action dans ce nouveau titre où l’on suit les aventures d’Exo, un programme qui va rencontrer un glitch et acquérir de puissantes capacités. Ce qui na va pas beaucoup plaire aux dirigeants de la Grille Arq qui vont commencer à pourchasser notre protagoniste, alors que l’environnement autour d’eux devient de plus en plus instable. Le titre nous permettra de combattre les ennemis à l’aide de notre disque que l’on pourra balancer et faire rebondir, et la fameuse moto Light Cycle pourra également être chevauchée pour naviguer à travers les décors.

TRON: Catalyst est prévu pour sortir quelque part durant l’année 2025, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.