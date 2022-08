Accueil » Guides » Liste de tous les personnages (Simulacres) au lancement – Tower of Fantasy

Gacha oblige, Tower of Fantasy dispose d’un casting de personnages très fourni. Même si le roster de la version globale n’est pas aussi complet que celui de la version chinoise, de nombreux personnages, que l’on appelle Simulacres, sont déjà présents en jeu pour le lancement. Vous trouverez ici la liste complète des personnages jouables présents dans Tower of Fantasy. Notez que cette liste est amenée à s’agrandir au fur et à mesure que les personnages seront disponibles.

Tous les personnages jouables au lancement

Vous trouverez ici tous les Simulacres que vous pouvez obtenir au lancement. Veiller noter sur certains personnages comme Frigg, Claudia ou Cobalt-B ont déjà des fichiers dans le jeu, mais ils ne sont présents sur aucune bannière pour le moment.

Zero

Arme : Cube du néant

: Cube du néant Rareté : SSR

: SSR Type : Soutien / Feu

Meryl

Arme : Lame de la rose

: Lame de la rose Rareté : SSR

: SSR Type : Défense / Givre

Samir

Arme : Etoiles EM doubles

: Etoiles EM doubles Rareté : SSR

: SSR Type : DPS / Foudre / Distance

Huma

Arme : Bouclier fournaise V

: Bouclier fournaise V Rareté : SSR

: SSR Type : Défense / Feu

Tsubasa

Arme : Flèche de vent glacé

: Flèche de vent glacé Rareté : SSR

: SSR Type : DPS / Givre

Shiro

Arme : Chakram des mers

: Chakram des mers Rareté : SSR

: SSR Type : DPS / Physique / Distance

King

Arme : Faux du corbeau

: Faux du corbeau Rareté : SSR

: SSR Type : DPS / Feu

Cocoritter

Arme : Zéro absolu

: Zéro absolu Rareté : SSR

: SSR Type : Assistance / Givre / Distance

Crow

Arme : Lames de tonnerre

: Lames de tonnerre Rareté : SSR

: SSR Type : DPS / Foudre

Nemesis

Arme : Vénus

: Vénus Rareté : SRR

: SRR Type : Soutien / Foudra

Ene

Arme : Pilon

: Pilon Rareté : SR

: SR Type : DPS / Givre

Echo

Arme : Hallebarde foudroyante

: Hallebarde foudroyante Rareté : SR

: SR Type : DPS / Foudre

Pepper

Arme : Bâton des balafres

: Bâton des balafres Rareté : SR

: SR Type : Soutien / Foudre

Hilda

Arme : L’exterminateur

: L’exterminateur Rareté : SR

: SR Type : DPS / Givre

Bai Ling

Arme : Plume de rossignol

: Plume de rossignol Rareté : SR

: SR Type : DPS / Physique

Liste des personnages à venir

Cobalt-B

Arme : Revolver flamboyant

: Revolver flamboyant Rareté : SSR

: SSR Type : DPS / Feu / Distance

Claudia

Arme : Lame Guren

: Lame Guren Rareté : SRR

Frigg

Arme : Balmug

: Balmug Rareté : SRR

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.