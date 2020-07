Tout ce qu’il faut savoir sur Vampire : The Masquerade Bloodlines 2

Pourtant prévu début 2020, Vampire : The Masquerade Bloodlines 2 se fait finalement désirer un peu plus longtemps pour arriver également sur consoles nouvelle génération. Présenté à plusieurs reprises, notamment lors du dernier Inside Xbox, le titre a déjà lâché pas mal d’informations.

Si jamais vous n’avez pas forcément suivi le retour de la licence, pas de panique. On vous résume dans cette vidéo tous les éléments connus, entre son histoire, ses différents clans, ses factions et ses mécaniques de gameplay. Idéal pour attendre sa prochaine prestation.

Rendez-vous fin 2020 pour la sortie de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X.