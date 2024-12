Comment débloquer tous les costumes dans Fairy Tail 2 ?

Dans cet article, il sera uniquement question des costumes à obtenir gratuitement via le jeu de base, et non via l’édition Deluxe ou le Season Pass, ces derniers étant débloqués dès l’achat. Il existe malgré bien des costumes gratuits dans Fairy Tail 2, mais il faut être patient pour les obtenir.

Comme dans le premier jeu, vous pourrez débloquer des costumes supplémentaires. Seulement, pour les obtenir, il faudra tout d’abord terminer l’aventure principale. Il s’agit bien de finir le dernier chapitre retraçant la fin du manga, et non des chapitres bonus qui se débloquent après. En finissant l’aventure principale, vous serez transportés au sein de la guide et un écran vous indiquera que vous avez débloqué l’ensemble des costumes pour tous les personnages de Fairy Tail 2, hors-DLC. Il ne vous reste plus qu’à aller dans l’inventaire pour les équiper.

La liste des costumes dans Fairy Tail 2

Si vous n’avez pas envie d’attendre d’avoir terminé le jeu pour voir la garde-robe de chacun, voici tous les costumes de base à débloquer dans Fairy Tail 2.

Natsu : Opus précédent de Fairy Tail

Lucy : Opus précédent de Fairy Tail

Lucu – Robe stellaire – Forme du Taureau

Lucu – Robe stellaire – Forme du Sagittaire

Lucu – Robe stellaire – Forme d’Aquarius

Erza : Opus précédent de Fairy Tail

Erza : Armure de l’anneau céleste

Erza : Hakama pourpre

Erza : Armure du Dieu du vent

Erza : Armure Nakagami

Grey : Opus précédent de Fairy Tail

Luxus : Opus précédent de Fairy Tail

Wendy : Opus précédent de Fairy Tail

Gajil : Opus précédent de Fairy Tail

Jubia : Opus précédent de Fairy Tail

Mirajane : Opus précédent de Fairy Tail

Gildarts : Opus précédent de Fairy Tail