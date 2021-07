The Last of Us : La jeune actrice Nico Parker incarnera la fille de Joel dans la série HBO

Le casting de la série HBO The Last of Us continue à se remplir petit à petit, avec les rôles phares qui se révèlent au fur et à mesure que la production commence. On avait récemment appris que Merle Dandridge allait reprendre son rôle de Marlene dans la série, et on sait maintenant qui interprétera la fille de Joel.

L’adaptation d’une scène marquante en vue

Celles et ceux qui ont joué à The Last of Us premier du nom savent à quel point l’introduction qui mettait en avant la fille de Joel était importante dans le jeu, en plus d’être bouleversante. On imagine que la série tentera de faire aussi bien que le jeu vidéo pour cette séquence, et on sait désormais qui jouera aux côtés de Pedro Pascal dans ces scènes.

C’est donc la jeune actrice Nico Parker qui interprètera la fille de Joel dans la série. Elle est notamment connue pour avoir joué dans le dernier film Dumbo produit par Disney.

On attend toujours des premières images des acteurs dans la peau des personnages, mais rappelons que la série n’arrivera pas tout de suite sur HBO, et que la patience est de rigueur.