10 nouveaux jeux PlayStation 5 et top 5 des nouvelles fonctionnalités à prévoir

Rien de mieux qu’un bon jeu vidéo pour s’amuser entre amis n’est-ce pas ? Cette forme de divertissement s’adresse à tous les âges et permet de se réunir en famille ou entre amis et amies, et, pourquoi pas, de faire nouvelles rencontres grâce au jeu en ligne. L’un des acteurs les plus importants du marché est évidemment PlayStation, dont la marque est ancrée dans la tête des joueurs et des joueuses depuis plus de 25 ans. Qui n’a jamais tenu une manette PlayStation entre les mains après tout ? Sony est désormais l’un des leaders du marché, et la sortie de la PS5 le prouve une nouvelle fois. Dans l’article d’aujourd’hui, nous allons aborder les 10 jeux de PlayStation 5 les plus en vogue en ce moment, ainsi que les 5 nouvelles fonctionnalités à prévoir sur la machine.

Quels sont les 10 jeux de PlayStation les plus connus en ce moment ?

Chaque année, plusieurs centaines de jeux vidéo sont lancés sur le marché, et il est facile de s’y perdre dans tout ce choix. Certains titres sont évidemment plus réussis que d’autres. Voici 10 jeux sortis sur PlayStation 5 (entre autres) qui ont été appréciés à leur lancement :

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales : Tout ce qui est en rapport avec Spider-Man ne pourra jamais être complétement boudé par le grand public, qu’il s’agisse des films, des bande-dessinées ou encore des jeux vidéo. Ce spin-off est notamment apprécié grâce aux pouvoirs bioélectriques de Miles Morales, qui changent des pouvoirs habituels de Peter Parker.

Deathloop : Ce jeu est particulièrement apprécié pour l’innovation qu’il apporte en matière de gameplay. En effet, Deathloop propose un jeu avec une boucle temporelle, dans lequel on est amené à tuer plusieurs cibles en une seule fois sans se faire avoir, de quoi nous laisser bien étudier chaque route et routine présente dans le titre.

Kena Bridge Of Spirits : Un jeu vraiment unique en ce genre, qui nous glisse dans la peau de Kena, une jeune fille aux pouvoirs magiques qui doit aider les âmes à atteindre l’au-delà en toute quiétude. Un jeu d’aventure comme on en fait plus, digne d’un Pixar jouable à la manette.

Demon’s Souls Remake : Un remake de haute volée d’une aventure aujourd’hui culte, qui a lancé tout un genre. Exigeant mais jamais injuste, le titre propose une aventure pas comme les autres, qui saura vite être gratifiante, même pour les nouveaux venus.

Ratchet & Clank Rift Apart : Une aventure à ne pas manquer, aussi prenante que belle à regarder, et remplie de personnages mémorables, dont Rivet, la nouvelle protagoniste de cet univers en compagnie du duo culte.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 : Ces jeux de skateboard reviennent sous leur meilleur jour, avec des améliorations graphiques notables et un gameplay qui sent bon la nostalgie.

Final Fantasy VII Remake Intergrade: Le remake sublime le début de l’aventure Final Fantasy VII, en créant une ville de Midgar plus vivante que jamais, grâce à des visuels époustouflants, et un système de combat dynamique qui est très gratifiant.

Devil May Cry 5 : Special Edition : Avec toujours plus de défis à effectuer et l’intégration de Virgil en tant que nouveau personnage jouable, cette version tient toutes ses promesses.

Ghost of Tsushima : Director’s Cut : Cette version propose une nouvelle aventure sur l’île d’Iki, ce qui donne une nouvelle dimension à l’histoire, tout en proposant enfin de la 4K pour sublimer les décors de Tsushima.

Returnal : Un jeu exigeant, qui nous propulse dans un univers de science-fiction sombre et inquiétant, où chaque échec nous pousse à apprendre de nos erreurs dans le but de finir les niveaux d’une seule traite.

Top 5 des nouvelles fonctionnalités à prévoir

Pour proposer des nouveautés à sa communauté, Sony a déployé de nombreuses mises à jour pour sa dernière console, apportant ainsi des nouveautés attendues.

Et le constructeur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et prévoit d’apporter d’autres fonctionnalités et accessoires qui vont rendre la vie des usagers plus facile, tout en améliorant la performance des jeux que ce soit en solo ou en ligne, sachant que dans ce dernier cas, il est possible d’avoir recours au meilleur VPN pour PlayStation 5 avec Cyberghost. Voici un top 5 des fonctionnalités et accessoires disponibles depuis peu ou qui arrivent prochainement sur PS5 :

La création de Partys, dans lequel les joueurs peuvent échanger entre eux. Il peut s’agir d’un groupe ouvert ou fermé.

Une page d’accueil avec une plus grande capacité, sur laquelle plus de 14 jeux peuvent être affichés.

Amélioration du Game Base avec la création de 3 onglets différents.

Le nouveau casque de jeu PS VR 2, qui apportera une dimension supplémentaire aux jeux, et qui fera vivre au joueur des expériences inédites.

L’arrivée prochaine de la VRR, le Taux de rafraichissement variable, qui permettra à certains jeux d’afficher un meilleur rendu visuel sur les téléviseurs compatibles avec cette technologie.

De quoi assurer un futur radieux à la console, avec des nouveautés qui vont continuer à divertir tous les possesseurs de PlayStation 5.