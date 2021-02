Tomb Raider : un site officiel dédié au 25ème anniversaire de la licence est ouvert

Square Enix avait prévenu : ils fêteraient comme il se doit le quart de siècle de Tomb Raider, la licence iconique mettant en scène l’intrépide Lara Croft. Dans une vidéo diffusée il y a quelques jours, la Senior Community Manager, Meghan Marie annonçait l’arrivée de célébrations mensuelles dédiées à chacun des jeux de la franchise. C’est désormais chose faite puisqu’un site officiel a carrément été ouvert ce 1er février où seront postés souvenirs, fan art et autres joyeusetés.

La pilleuse de tombes sort de son temple

Le mois de février marque la célébration pour le tout premier opus original, Tomb Raider, sorti en 1996. Alors qu’un article refait le point sur tous les artéfacts que Lara a recherché dans sa carrière, le Art Director Brenoch Adams a publié sa vision de la jaquette de ce tout premier jeu, remise au goût du jour et à la sauce 2021 et met à disposition son travail pour en faire des fonds d’écran par exemple et que vous pouvez retrouver en illustration de cet article. Exit les pixels et les polygones, une Lara bien plus moderne prend place devant une jungle luxuriante et un dinosaure prêt à la dévorer.

Pour rappel, un jeu mobile doit débarquer dans quelques mois, une série animée est censée voir le jour prochainement sur Netflix et un film devrait arriver sûrement l’année prochaine. Il n’y a malheureusement pas d’annonce prévue pour un jeu majeur prochainement.