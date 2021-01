TOHU, jeu d’aventure tout mignon, arrive le 28 janvier sur consoles et PC

Annoncé au public en septembre 2020, le petit point and click intitulé TOHU refait parler de lui en divulguant sa date de sortie. Peut-être n’avez-vous pas encore entendu parler de ce titre qui semble pourtant valoir le coup d’œil, sinon, si jamais celui-ci vous intéresse, cela tombe bien puisque le titre va débarquer à la fin du mois sur les consoles de huitième génération ainsi que sur PC.

Aventure et casse-têtes tout en douceur

Développé par Fireart Games et édité par The Irregular Corporation, TOHU vous laisse incarner une petite fille et son alter ego robotique appelé Cubus, en qui elle peut se transformer, au sein d’une aventure au parti pris graphique tout aussi charmant que farfelu.

Et pour cause, rencontrer des personnages tous plus étranges les uns que les autres, autochtones de planètes en forme de poisson, où semble s’entremêler une multitude de babioles et de bizarreries en tout genre en guise de décor, le contexte particulier du soft se pose rapidement.

Comme tout bon jeu d’aventure à la sauce point and click qui se respecte, il va falloir se creuser les méninges, soit en résolvant des casse-têtes ou bien en faisant les bonnes actions au bon endroit et en satisfaisant les habitants, le tout afin de faire avancer l’histoire. Amateurs de collectibles, sachez qu’il existe un certain nombre de bestioles bien cachées ne demandant qu’à être récupérées.

Enfin, et c’est la cerise sur la gâteau, le caractère envoûtant du titre, déjà bien au point sur son aspect visuel, jouit en sus d’une ambiance sonore prometteuse en comptant la présence du compositeur Christopher Larkin, qui a travaillé sur l’excellent Hollow Knight.

Plus que quelques jours donc pour mettre la main sur TOHU, disponible le 28 janvier, sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.