TOHU

TOHU raconte l'histoire d'une petite fille et de son alter ego mécanique Cubus, en qui elle peut se transformer à loisir, qui entament une aventure au sein de mystérieuses planètes poissonneuses. Le périple prend la forme d'un jeu d'aventure point and click où notre héroïne va être amenée à rencontrer une multitude de personnages étranges, dans des environnements qui le sont tout autant, où de nombreux casse-têtes vous attendent et mettront vos méninges à l'épreuve.