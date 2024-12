TOEM 2, NAIAD, Piece by Piece… Les 7 jeux mignons à retenir du dernier Wholesome Snack 2024

Vous trouverez ici un condensé non-exhaustive de quelques annonces importantes révélées lors du Wholesome Snack 2024 du 10 décembre dernier.

TOEM 2

Plateforme : PC – Consoles (non précisées)

: PC – Consoles (non précisées) Date de sortie : 2026

La première annonce que l’on retiendra de ce Wholesome Snack 2024 est celle de TOEM 2, la suite du jeu d’aventure en noir et blanc dans lequel vous deviez résoudre des énigmes et découvrir des secrets à l’aide de votre appareil photo. Le studio Something We Made a décidé de se lancer dans un second épisode après le succès du premier, mais le développement est encore loin d’être terminé puisque le jeu ne sortira pas avant 2026. Le concept devrait rester le même avec un monde en noir et blanc, même s’il semble désormais y avoir une autre perspective davantage en 3D.

NAIAD

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date de sortie : Disponible

Après le noir et blanc, place à une déferlante de couleurs grâce au très envoutant NAIAD, annoncé depuis maintenant plus de deux ans. Ce jeu d’aventure tout tranquille dans lequel notre notre protagoniste se laisse porter par le courant d’une rivière fait forte impression grâce à une direction artistique qui fait mouche et une ambiance aussi relaxante que possible. Le titre de HiWarp nous a fait la bonne surprise de sortir dans la foulée de la mise en ligne du Wholesome Snack, et ce sur toutes les plateformes.

Duck Detective: The Ghost of Glamping

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : 2025

Le détective-canard le plus célèbre des jeux indépendants reprend déjà du service dans un spin-off de Duck Detective: The Secret Salami, nommé Duck Detective: The Ghost of Glamping. Happy Brocoli Games ne veut pas à proprement parler d’une suite ici mais plutôt d’un standalone, où le but sera de résoudre une nouvelle enquête en compagnie d’un nouveau sidekick. Une aventure mystérieuse qui sera à nouveau très courte et sans doute bourée d’humour.

Piece by Piece

Plateforme : PC – Switch

: PC – Switch Date de sortie : 2025

Parmi les jeux les plus adorables de ce Wholesome Snack, on retiendra surtout Piece by Piece et ses petits animaux de la forêt. Vous devrez venir en aide à ces personnages tout mignons via votre stand de réparations, un endroit qu’il faudra bien gérer et nettoyer pour accueillir vos clients et leurs objets cassés. Le jeu mêle ainsi puzzles et personnalisation, le tout avec une direction artistique qui peut faire fondre votre petit coeur.

Snufkin: Melody of Moominvalley

Plateforme : PC – Switch – PS5 – Xbox Series

: PC – Switch – PS5 – Xbox Series Date de sortie : déjà disponible (PC – Switch) ; 17 décembre (PS5 – Xbox Series)

Sorti en début d’année sur PC (via Steam) et Switch, Snufkin: Melody of Moominvalley s’apprête aujourd’hui à débarquer sur PS5 et Xbox Series (ainsi que sur Windows). Le jeu d’aventure musical qui fait du bien à vos oreilles et qui est rempli de personnages attachants sortira sur ces consoles dès le 17 décembre, et c’est aussi à cette même date que le DLC Fuddler’s Courtship sera disponible sur toutes les plateformes.

Locomoto

Plateforme : PC

: PC Date de sortie : 2025

Avez-vous déjà rêvé de gérer votre propre train ? Bon, tout le monde n’a pas forcément ce genre de passion, mais si c’est votre cas, embarquez à bord de votre propre engin à vapeur avec Locomoto, un titre qui se présente comme une ode au voyage. En plus de parcourir de grands espaces verts, vous devrez aussi répondre aux besoins des passagers afin qu’ils puissent passer la meilleure expérience possible. Et ici, personne n’est pressé, alors vous pourrez tout à fait poser le pied à terre pour aller explorer les environs.

Aikyam

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

On termine avec une démo à tester là maintenant, celle du RPG à la sauce Bollywood : Aikyam. Entre cette description et la direction artistique assez unique du titre, Aikyam a de quoi attiser la curiosité. Contrairement à d’autres RPG traditionnels dans lesquels vous vous battez à la force de vos poings, de votre magie ou de votre épée, ici, il est question de battles de danse. Du moins, ça c’est quand d’autres menaces ne viendront pas mettre à mal la sécurité du village.

Et si vous recherchez d’autres jeux dans le même genre, qui laissent place à la tranquillité plutôt qu’au stress de l’action, vous pouvez visionner l’intégralité du Wholesome Snack 2024 ci-dessous.