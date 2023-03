Vous débutez sur Summoners War: Chronicles et vous êtes un peu perdus avec tous ces monstres qu’il est possible d’invoquer ? Voici un guide qui vous donne quelques conseils afin d’avoir un bon bagage pour les défis à venir. Le MMORPG vous propose en début de partie d’invoquer sur une bannière débutant avec plusieurs essais pour mettre toutes les chances de votre côté. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

La bannière des invocations débutants : comment ça marche ?

Tout d’abord, voici comment fonctionne cette bannière assez spéciale. Après avoir avancé dans le mode histoire, il vous sera possible d’invoquer gratuitement sur cette bannière « Invocation Sélective ». Chaque invocation vous donner 10 monstres aléatoires avec :

Deux monstres 4 étoiles garantis

OU

Un monstre 5 étoiles garanti

Si vous n’êtes pas satisfait, il vous est possible de relancer la multi-invocation jusqu’à 30 fois. Rassurez-vous, même après ces 30 essais, il vous est possible de réinitialiser la bannière en accomplissant une simple quête qui vous demande de tuer une cinquantaine de monstres. Une fois que votre choix est fait, il vous suffit de cliquer sur « confirmer l’invocation » pour obtenir la sélection.

La liste des meilleurs monstres de la bannière Invocation Sélective

Sachez tout d’abord que les créatures 5 étoiles (ou 5 Nat) ne sont pas aussi importants dans Summoners War: Chronicles que dans les autres gacha, tout du moins pour le début de votre aventure. Autrement dit, obtenir un puissant monstre dès le départ ne vous apportera pas un avantage énorme par rapport à d’autres. Le jeu se base d’abord sur les compositions d’équipe et le développement de vos monstres. Il est donc bien plus intéressant d’opter pour des monstres 3 étoiles pendant un long moment surtout si vous êtes un joueur Free to Play car ils sont plus faciles à améliorer.

Il faut aussi savoir qu’un monstre pourra souvent briller que dans un domaine en particulier (PVE, PVP, évènements, boss…). Il ne faut donc pas hésiter à prendre celui qui vous plaît et pas simplement le plus efficace. Pour les personnes qui voudraient déjà miser sur le futur en optant pour des monstres assez forts, voici une pseudo tier list des meilleurs monstres à obtenir sur cette bannière.

Dernier point, le choix du monstre 5 étoiles dépend également de votre invocateur de départ afin de garder un bon équilibre au niveau des rôles dans votre équipe (Tank/Heal/DPS) :

Orbia : Bastet, Woosa, Xiong Fei, Juno, Argen

Bastet, Woosa, Xiong Fei, Juno, Argen Kina : Woosa, Taor, Bastet, Theomars, Sekhmet, Tesarion, Argen

Woosa, Taor, Bastet, Theomars, Sekhmet, Tesarion, Argen Cleaf : Bastet, Sekhmet, Woosa, Anavel

Si l’on devait fait un choix global, notre regard se porterait sur Bastet (surtout au lancement sachant un évènement à venir qui va vous permettre de l’améliorer). Elle est très forte en PVE et en PVP. Elle boost votre attaque, vous octroie un bouclier et vous fournit du mana afin de déclencher plus souvent les compétences de vos monstres.

Pour plus d’informations et de guides sur Summoners War: Chronicles, n’hésitez pas à consulter notre guide complet. Ne manquez pas non plus notre présentation du jeu si vous voulez en savoir plus.