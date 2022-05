Thymesia : L’action-RPG de type Souls-like sortira le 9 août sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Montré pour la toute première fois fin 2018, Thymesia, l’action-RPG dark fantasy de type Souls-like développé par le studio taïwanais OverBorder Studio et édité par Team17, a partagé hier un nouveau trailer dévoilant un peu de gameplay et surtout sa date de sortie. Celle-ci a été fixée au 9 août 2022 sur PC via Steam et GOG, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Une démo temporaire disponible jusqu’au 9 mai sur Steam

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette production, elle vous invite à incarner Corvus, un mystérieux personnage amnésique chargé de percer les secrets entourant un royaume autrefois florissant grâce à l’exploitation du pouvoir de l’alchimie mais qui a ensuite été corrompue par la peste.

Afin de récupérer vos souvenirs qui vous permettront d’accéder à différentes fins en fonction des objets récupérés et décisions prises au cours de l’aventure, vous devrez affronter les nombreux ennemis sur votre chemin en vous servant de leurs maladies comme des armes.

Notez que, en plus de révéler la date de lancement, OverBorder Studio et Team17 ont annoncé qu’une démo temporaire du titre est disponible dès maintenant et jusqu’au 9 mai prochain uniquement sur Steam.