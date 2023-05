Third Editions annonce deux livres centrés sur le J-RPG et Final Fantasy VII Remake

Un Noël au loot légendaire

Bien que le terme J-RPG ait été récemment pointé du doigt par Naoki Yoshida, producteur de Final Fantasy XVI, comme étant une appellation péjorative pour les jeux de rôle japonais ou, plus précisément, l’image réductrice que ce terme peut globalement susciter, il inspire surtout, dans l’esprit des fans du genre, des décennies d’histoire et de trésors. Jordan Mauger, l’auteur de En quête de J-RPG : L’aventure d’un genre, s’attaque donc à un patrimoine extrêmement riche et varié, en témoigne la superbe couverture de Guillaume Singelin, également à l’œuvre sur les illustrations du livre.

Et en parlant de J-RPG, quel autre monument que Final Fantasy VII pour compléter cette annonce de fin d’année. Final Fantasy occupe une place toute particulière chez Third Editions, en abordant chacun des épisodes numérotés dans la série La Légende Final Fantasy, ou via des ouvrages comme Le monde selon Final Fantasy : Le RPG japonais comme mythe moderne. Et même si le septième opus a eu droit à son livre, le projet Remake a énormément de choses à offrir, qu’il s’agisse des cartes redistribuées avec Final Fantasy VII Remake, de son DLC Intermission ou bien notamment des deux autres parties à venir, dont Rebirth.

La Saga Final Fantasy VII Remake, écrit par Pierre Lovati, se chargera d’aborder cette revisite de l’un des opus les plus populaires de la franchise. Deux livres célébrant le jeu de rôle japonais tous deux disponibles en décembre 2023. Consultez notre page dédiée à l’AG French Direct pour retrouver toutes les annonces de la conférence.