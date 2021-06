Un thème PS4 offert à tout le monde pour fêter le Mois des Fiertés

Durant tout ce mois de juin, on célèbre le Mois des Fiertés, qui rend honneur à la communauté LGBTQIA+. Dontnod avait participé aux festivités en annonçant offrir Tell Me Why durant tout le mois de juin, et c’est au tour de PlayStation de faire un geste.

Un thème gratuit à obtenir

Pour célébrer ce #MoisDesFiertés, découvrez notre sélection de jeux LGBTQ+ sur le PlayStation Store : https://t.co/AIJ90nJVAz Et téléchargez gratuitement le thème PS4 « #Pride » avec le code XQF7-9JN4-3NQM ! pic.twitter.com/wVrZhsoODT — PlayStation France (@PlayStationFR) June 23, 2021

On apprend donc qu’un thème PS4 aux couleurs du drapeau LGBTQIA+ est désormais offert gratuitement à tout le monde sur le PlayStation Store en échange du code XQF7-9JN4-3NQM. On ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible.

Histoire de continuer à mettre en avant la communauté, le PlayStation Store met en avant une sélection de titres mettant en valeur les thèmes ou des personnages LGBTQIA+, comme The Last of Us Part II, Life is Strange, ou encore Celeste. Malheureusement, pas de réductions spéciales ici.