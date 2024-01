Après l’Atari 2600, c’est au tour de l’Atari 400 de s’offrir une version remise aux goûts du jour

Une « nouvelle » console est en chemin

Qu’elle est loin l’époque des grosses cartouches et des consoles branchées en péritel. Si loin qu’au aurait parfois tendance à oublier qu’une grande partie des développeurs d’aujourd’hui ont découvert ce média qui nous tient tant à cœur avec ces machines d’un autre âge. Mais aussi que les joueurs de cette époque n’ont pas tous lâché la manette. Un constat auquel est certainement arrivé une partie de l’industrie, décidée à caresser dans le sens du poil les amateurs de vieilleries qui n’auraient pas la volonté de chiner longuement pour retrouver leurs sensations de jeunesse, ou pour découvrir des morceaux d’histoire.

C’est par exemple le cas de Atari qui faisait revenir d’entre les morts, fin 2023, son iconique Atari 2600 dans une version certes onéreuse, mais riche d’une fidélité inattaquable au matériau de base. En plus de cela, cette machine dotée d’une connectivité HDMI permet la lecture des cartouches d’époque. Un joli cadeau que nous testions il y a quelques semaines, et auquel nous attribuions un verdict plutôt positif, en dépit de quelques lacunes évitables, notamment au niveau de sa tarification. Aujourd’hui, ce n’est pas Atari lui-même qui marque le retour d’une de ses consoles phares, mais PLAION et Retro Games Ltd.

Cette machine, vous l’aurez compris, c’est l’Atari 400. Un ordinateur domestique initialement paru à la fin de l’année 1979 par chez nous, permettant l’utilisation de manettes via quatre ports prévus à leur branchement, et bien sûr l’intégration de cartouches, mais aussi de disquettes. Une machine qui connut un grand succès, jusqu’au milieu des années 80, asseyant un peu plus la marque française parmi la très sélecte liste des constructeurs de micro ordinateurs. La bonne nouvelle, c’est que les constructeurs ont entendu les plaintes des joueurs, et que quelques améliorations sont de la partie.

THE400 Mini, une version remise aux goûts du jour

Non officielle, puisque Atari n’est pas impliqué dans son développement, cette version reprend l’exact design de l’Atari 400, à ceci près qu’elle est 50% plus petite que l’originale. Non contente de pouvoir émuler l’intégralité du catalogue de l’Atari 400, THE400 Mini embarque aussi de quoi faire fonctionner tous les jeux de l’Atari 800, une machine de la même époque qui était un brin plus puissante. La bonne nouvelle c’est que, à l’image de l’Atari 2600+, cette édition se dote d’un port cartouches et d’une compatibilité disquettes, disques et cassettes d’époque, permettant aux collectionneurs de continuer à faire vivre les jeux chers à leur cœur.

Mais ce n’est pas tout, puisque THE400 Mini est aussi capable de récupérer des jeux via USB, et embarque par ailleurs une sélection de plusieurs classiques, histoire que les moins patients puissent la brancher et s’amuser dès réception. En termes de connectiques, la console proposera évidemment du HDMI, compatible 50 et 60Hz, mais aussi cinq ports USB permettant le branchement de claviers, joysticks et autres outils. Elle embarque par ailleurs une nouvelle version du joystick de l’Atari CX40, entièrement repensée, avec 7 nouveaux boutons. Cette manette un peu particulière se branchant en USB, il sera possible de l’utiliser sur d’autres supports.

Enfin, il est bon de noter que cette machine proposera tout le confort des émulateurs modernes, avec une fonction de retour en arrière et une sauvegarde rapide. THE400 Mini sera vendue 119,99 euros à compter du 28 mars 2024, et son joystick pourra être acheté à part, pour 29,99 euros. Enfin, pour les plus impatients, ou ceux qui craignent une éventuelle pénurie, sachez que les précommandes sont déjà ouvertes. En attendant, on vous renvoie à notre test de l’Atari 2600+.