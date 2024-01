Test Atari 2600+ : Un bel objet pour plonger dans le passé du jeu vidéo

Le marché du jeu vidéo continue de s’accroitre dans de nombreux, mais à mesure que le temps passe, celui du retro gaming n’a jamais faibli. Les plus jeunes sont curieux de découvrir les racines de leur passe-temps favori tandis que les plus vieux veulent revivre un moment de nostalgie. Le succès des consoles « mini » a montré qu’il y avait un véritable intérêt pour ces morceaux d’histoire servant à la fois de consoles rétro jouable sur des écrans modernes ou tout simplement de pièce de collection.

La Neo Geo, la NES, la Mega Drive, le PC Engine…, autant de vieilles machines qui ont marqué l’histoire du jeu vidéo. Aujourd’hui, on replonge dans l’une des périodes les plus importantes de son évolution avec l’Atari 2600 +. Nous avons pu la prendre en main pendant plusieurs semaines afin de vous livre notre verdict sur cette pièce de choix.

Note : Nous tenons à préciser que nous avons reçu une édition spéciale destinée à la presse avec un joli emballage et plusieurs cartouches pour compléter l’expérience. Veillez noter que celle disponible dans le commerce diffère dans son packaging, mais que la console est identique (et les jeux disponibles séparément).

L’Atari 2600 : Un gros morceau d’histoire

Avant de parler de l’objet en question, revenons un peu sur son importance historique dans le milieu du jeu vidéo. Car l’Atari 2600, lancée en 1977, est indéniablement un pilier fondateur de cette industrie. Véritable révolution technologique pour l’époque, elle a apporté les jeux vidéo dans les salons bien avant que cela ne devienne une norme. Ce fut également la première console à utiliser des cartouches de jeu interchangeables, une innovation qui a ouvert la voie à une bibliothèque de titres en constante expansion, un concept qui est aujourd’hui une évidence mais qui était révolutionnaire à l’époque.

L’impact de l’Atari 2600 dans le milieu est colossal. Elle a non seulement démocratisé le jeu vidéo, mais a également jeté les bases de ce que serait l’industrie pour les décennies à venir. Des titres emblématiques tels que Space Invaders ou Pac-Man ont été parmi les premiers à créer un lien culturel fort avec le grand public.

Il faut aussi reconnaître qu’elle a été la plateforme qui a dévoilé de nombreuses dérives. On pense évidemment au crash du jeu vidéo de 1983, principalement dû à une surabondance de jeux de qualité médiocre et à un manque de contrôle sur le contenu publié. L’exemple le plus marquant est le fameux jeu E.T. l’extraterrestre, un titre produit dans la hâte pour coïncider avec la sortie du film de Spielberg et presque injouable. En 2014, des milliers de cartouches ont été retrouvées enterrées dans un désert du Nouveau-Mexique. Ainsi, l’Atari 2600+, tout en étant un hommage à cette époque révolutionnaire, se doit aussi de refléter les leçons apprises depuis lors.

Une reproduction fidèle

L’Atari 2600+ est une réussite sur le plan esthétique puisqu’elle propose une reproduction fidèle de l’Atari 2600 d’époque allant du panneau en bois à l’avant aux gros interrupteurs pour activer les différentes options en jeu. Elle est toutefois un peu plus petite que l’originale, un point qui ne dérange pas vraiment, d’abord pour le gain de place, mais aussi pour garder une cohérence avec les autres machines proposant des versions Mini.

En plus des finitions sont impeccables, on retrouve toutes les fonctionnalités de l’époque comme le changement de difficulté via les interrupteur sur la face arrière. La console rétro est une version améliorée qui nous permet de profiter des jeux avec tout le matériel actuel. Nous avons un port HDMI pour le connecter aisément à n’importe quel télévision ou écran PC, un port UBC-C pour l’alimenter (câble fourni), un interrupteur à l’arrière pour passer du 16:9 au 4:3 et vice versa, et un logo Atari qui s’illumine sur le devant.

Compatible avec énormément de jeux d’époque

Excellente nouvelle, la machine peut lire les cartouches de l’Atari 2600 et 7800. Une liste est disponible pour connaître la liste des jeux compatibles, toutefois il est bon de noter que beaucoup de jeux n’ont pas été testé. A noter tout de même le taux d’échec est très faible. Pour débuter, l’Atari 2600+ est livrée avec une cartouche contenant 10 jeux, conçue de manière authentique. La sélection des jeux se fait via des commutateurs DIP à l’arrière de la cartouche. La manipulation n’est pas toujours évidente et les commutateurs paraissent assez fragiles de par leur petite taille. Bien évidemment, le coup de vieux de ces titres est évident, mais on évitera de juger trop sévèrement des jeux de cette époque avec notre regard actuel. On note tout de même quelques crashs ou bugs lorsque l’on démarre un jeu ou après un Game Over (un simple reset suffit à régler le problème).

Il faudra ainsi rajouter un coût supplémentaire pour acquérir d’autres jeux (ou écumer les brocantes), mais on pourra aussi en dire autant concernant les manettes. L’Atari 2600+ ne propose qu’une seule reproduction du joystick CX40, il vous faudra débourser dans les 40€ pour obtenir un bundle supplémentaire comprenant des Paddle CX30 et des jeux pour jouer à deux. Même si l’on respecte encore une fois la fidélité au matériau d’origine, il faut bien avouer que le CX40+ n’est pas un Joystick des plus confortables, d’autant qu’il n’est pas du tout pratique lorsque l’on est gaucher.

Il est tout de même bon de préciser que les manettes d’époque sont également compatibles si vous en possédez encore ou si vous compter en acheter d’occasion pour faire des économies. Il vous en coûtera dans les 120€ pour l’ensemble (la console, la manette CX40+ et la cartouche de jeux). Un investissement assez conséquent, compte tenu des potentiels achats supplémentaires pour garnir votre ludothèque.