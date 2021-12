The Witcher : Le script de la saison 3 est déjà presque finalisé

Avant même que la saison 2 n’arrive sur Netflix, la saison 3 de la série The Witcher était déjà confirmée, preuve d’une grande confiance envers la popularité du show. C’est donc tout naturellement que le travail sur cette nouvelle saison a pu avancer en amont de la sortie de la saison 2, et maintenant que celle-ci est disponible, les préparatifs pour la nouvelle fournée d’épisodes sont déjà presque finalisés.

Une étape importante franchie, mais le chemin est encore long

C’est Lauren Schmidt Hissrich, la showrunner de la série, qui explique cela dans les colonnes de TechRadar. Elle indique alors que le script de cette saison 3 est sur le point d’être bouclé :

« En fait, c’est notre dernière semaine [le 3 décembre] dans la salle des scénaristes. Nous avons presque terminé la phase de script, et c’est incroyable. Je suis vraiment ravi de la façon dont la saison se déroule parce qu’elle est basée sur mon livre préféré de la saga, qui est Le Temps du Mépris. J’ai l’impression que les saisons 1 et 2 ont préparé le terrain pour tout ce qui est sur le point de se produire. »

Une bonne nouvelle pour l’état d’avancement de cette saison 3 donc, même s’il ne faut pas s’emballer, car elle ne sera pas prête avant un moment :

« Mais le processus créatif ne fait que commencer. Nous avons les scripts, et maintenant nous allons faire revenir les réalisateurs, les acteurs, et commencer vraiment aller dans les détails, à réfléchir et à nous assurer que c’est la saison parfaite. »

Il faudra donc encore attendre un peu, même si l’attente entre cette saison 2 et la saison 3 ne sera probablement pas aussi longue qu’entre la première saison et la saison 2, étant donné que les confinements et la blessure d’Henry Cavill avaient compliqué tout le processus de tournage.

D’ici là, on pourra au moins retrouver la série préquel, The Witcher: Blood Origin, qui devrait sortir en 2022.