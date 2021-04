Le tournage de la saison 2 de la série The Witcher est terminé

Avec les mesures sanitaire et la blessure de Henry Cavill, la saison 2 de la série The Witcher aura pris plus de temps que prévu pour être filmée et a enchainé les pauses. Après des mois de tournage, on apprend enfin que celui-ci arrive à son terme, et que la production commence dès maintenant à remballer les caméras.

Un tournage très long qui prend fin

That's a wrap on #TheWitcher Season 2! (via Henry Cavill's personal hair designer Jacqueline Rathore) pic.twitter.com/CthsLYq5Wi — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) March 31, 2021

Jacqueline Rathore, qui s’occupe du maquillage et des coiffures pour la série, notamment pour Henry Cavill, a posté une story Instagram afin d’indiqué que le tournage était désormais terminé, suite à de nombreux mois de production. Pour rappel, cette saison 2 introduira de nouveaux personnages, dont on a récemment appris le nom des acteurs et actrices qui allaient les incarner.

La série va donc entrer en post-production tout prochainement, avec, on l’espère, plus d’images à nous fournir, notamment via un premier trailer. Cette saison 2, prévue sur Netflix, n’a toujours pas de date de sortie pour le moment.