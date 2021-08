The Witcher Blood Origin : La série fait le plein de nouveaux acteurs et actrices

Cette année 2021 sera déjà bien chargée pour les fans de The Witcher avec l’arrivée du film The Witcher: Nightmare of the Wolf et la saison 2 de la série The Witcher sur Netflix, mais le service de SVOD nous propose encore des choses pour les années à venir avec la série The Witcher Blood Origin. La préquelle a mis du temps à réunir son casting, mais elle est désormais en bonne voie, avec de nombreux artistes qui rejoignent le projet.

La série prend forme

C’est le site Deadline qui nous annonce une partie du casting, avec les acteurs et actrices qui rejoignent donc Michelle Yeoh, Sophia Brown et Laurence O’Fuarain :

Jacob Collins Levy dans le rôle d’ Eredin

dans le rôle d’ Lizzie Annis dans le rôle de Zacaré

dans le rôle de Huw Novelli dans le rôle de Callan

dans le rôle de Francesca Mills dans le rôle de Meldof

dans le rôle de Amy Murray dans le rôle de Fenrick

dans le rôle de Zach Wyatt dans le rôle de Syndril

Pour rappel, cette série se déroule 1 200 ans avant les événements de la série The Witcher, lorsque la Conjonction des Sphères se produit et où le premier sorceleur est créé.

Aucune date de sortie n’a été communiquée pour cette série, mais maintenant que le casting commence à grossir, elle ne devrait pas tarder à entrer en tournage intensif (la production a déjà commencé depuis quelques semaines).