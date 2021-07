The Witcher : La série Blood Origin accueille Sophia Brown pour remplacer Jodie Turner-Smith

De manière assez étrange, les annonces autour du casting de la série The Witcher: Blood Origin de Netflix commencent à s’accumuler, alors que la WitcherCon n’aura lieu que dès demain. Et si on pouvait croire que la production de la série voulait se garder ce genre de nouvelles, il faut croire que non, car on apprend aujourd’hui que l’actrice Sophia Brown (La Belle et la Bête, Désobéissance) rejoint à son tour le casting, après avoir appris la présence Michelle Yeoh.

Éile retrouve une actrice

Sophia Brown remplacera ici Jodie Turner-Smith dans le rôle de Éile, suite au départ de cette dernière à cause d’un conflit d’emploi du temps. Pour rappel, Éile était une ancienne guerrière qui est devenue une musicienne nomade, et qui va devoir reprendre les armes suite à un événement qui survient sur le Continent, et qui la pousse à partir en quête de vengeance et de rédemption.

On devrait logiquement en apprendre un peu plus sur la série dès demain 19 heures, lorsque la WitcherCon débutera. Cet événement sera principalement centré sur la série The Witcher, et même si CD Projekt Red sera présent, aucune annonce de nouveau jeu n’est au programme.