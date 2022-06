The Tomorrow Children : Le jeu va renaître de ses cendres dans une version améliorée

Après une première sortie en 2016 qui n’avait pas réussi à atteindre les objectifs fixés par Sony, The Tomorrow Children avait fermé ses portes très rapidement. Aujourd’hui, Q-games nous apprend que, suite au rachat de la licence, le titre va revenir sur le devant de la scène.

La Phœnix Edition

C’est ainsi avec le sous-titre « Phœnix Edition« , en référence à l’oiseau qui renaît de ses cendres évidemment, que le soft va avoir droit à une seconde jeunesse. Au programme : un nouveau tutoriel, de nouvelles mécaniques, de nouvelles îles et de nouveaux objets. C’est donc une version plus complète et peaufinée qui sortira dès cette année, sur PlayStation 4 et PlayStation 5 sans plus de précision. Le tout est accompagné d’un trailer tout neuf.

Pour rappel, The Tomorrow Children était un titre particulièrement atypique, mêlant exploration et récolte de ressources afin de sauver des survivants dans un monde dystopique où une expérience sur l’humanité a mal tourné, le tout avec une couche multijoueur asynchrone. Quant à savoir si le titre restera free-to-play, l’avenir nous le dira.