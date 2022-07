The Tomorrow Children : Phœnix Edition se trouve une date de sortie

Après son échec en 2016, The Tomorrow Children promettait de renaître de ses cendres cette année sans plus de précision. On connaît désormais la date de sortie de cette nouvelle version du jeu.

Rendez-vous en septembre

Ainsi, c’est via une annonce et un trailer de Sony lors de son focus indépendants du jour qu’on apprend que The Tomorrow Children : Phœnix Edition sortira cette année, le 6 septembre plus précisément, sur PlayStation 4 et 5.

The Tomorrow Children returns this September in its new Phoenix Edition! Q-Games shows off what’s new, including a grappling hook, Monoliths, new Trophies, and more: https://t.co/H7pU1wiobq pic.twitter.com/clJxgLP3Vi — PlayStation (@PlayStation) July 7, 2022

Pour rappel, The Tomorrow Children était un titre particulièrement atypique, mêlant exploration et récolte de ressources afin de sauver des survivants dans un monde dystopique où une expérience sur l’humanité a mal tourné, le tout avec une couche multijoueur. Plusieurs nouveautés sont au programme, comme de nouveaux objets et de nouvelles mécaniques (notamment un grappin) ainsi que de nouveau lieux.