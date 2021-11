The Tomorrow Children : Le jeu repasse sous le contrôle de Q-Games après avoir été chez Sony

Drôle d’histoire que celle de The Tomorrow Children. Après une sortie passée complétement inaperçue en 2016 en free-to-play, le jeu n’avait pas vraiment réussi à convaincre les foules, et a ensuite fermé ses portes un an plus tard. Quatre ans après cet échec, le jeu refait parler de lui via le studio Q-Games, qui est à l’origine du titre, et qui déclare avoir aujourd’hui récupéré les droits qui appartenaient jusqu’ici à Sony.

Une nouvelle sortie à prévoir

Lorsque Q-Games et Sony se sont associés en 2016 pour la sortie de The Tomorrow Children, c’est bien Sony qui avait les droits de la licence. Des années plus tard, Dylan Cuthbert, CEO de Q-Games, affirme que Sony et le studio sont enfin parvenus à établir un accord pour que les droits de la licence reviennent chez Q-Games.

Avec ce retour, le studio déclare alors qu’il va retravailler sur le jeu pour lui offrir une seconde jeunesse, et donc une nouvelle sortie. Il est possible de s’inscrire sur le site officiel du studio afin de recevoir des nouvelles concernant le (re)développement du jeu :

« Je peaufine et retravaille maintenant des parties du jeu chaque semaine, et j’espère que tout le monde suivra et s’impliquera dans ce processus. Nous prévoyons d’apporter quelques changements et de donner à The Tomorrow Children la ressortie qu’il mérite ! »

On attend maintenant de voir sous quelle forme le jeu fera son retour, et si cela se fera uniquement sur PS4 ou non.