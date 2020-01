The Surge 2 accueillera le DLC Kraken le 16 janvier

Régulièrement depuis sa sortie, The Surge 2 a accueilli de nouveaux contenus. On a eu droit à des packs gratuits, d’autres payants et cette fois-ci, c’est un nouvel arc narratif qui fait parler de lui. Prévu dans le Season Pass, le DLC The Kraken vient de trouver sa date de sortie et préparez-vous puisqu’il arrivera assez vite.

Le Kraken arrive sur The Surge 2

C’est donc le 16 janvier que cette extension payante arrivera sur l’ensemble des plateformes. Elle permettra de découvrir de nouveaux contenus scénaristiques avec une étape qui vous mènera dans le porte-avions VBS Krakow.

Promettant « plusieurs heures de contenu narratif », The Kraken proposera de nouveaux équipements, de nouvelles armes et une nouvelle zone à découvrir. On notera que le 16 janvier sera aussi la date de l’arrivée de l’édition Premium, regroupant ce DLC et l’ensemble des contenus additionnels sortis jusqu’à ce jour.

Pour rappel, The Surge 2 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Si vous voulez en savoir plus sur le titre, on vous invite à parcourir notre test du jeu.