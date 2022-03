The Serpent Rogue : Les développeurs ukrainiens veulent maintenir la date de sortie malgré la situation

Les développeurs de The Serpent Rogue, un petit roguelike en mode action aventure dans un univers médiéval, ont tenu à maintenir leur date de sortie. En effet, le studio étant ukrainien, la situation que vous connaissez tous remet en cause beaucoup de choses au sein des entreprises, mais aussi au sein des studios de jeux vidéo dont Sengi Games. Mais le jeu sortira bel et bien le 26 avril prochain.

Although the situation we're in is hard and unprecedented, we made a decision to stick to the original plan and launch our game, The Serpent Rogue on April the 26th as promised!

The game is coming on time and it is the most ambitious thing we've ever made, stay tuned! 🐣 pic.twitter.com/Mw3llEwLlv

— The Serpent Rogue (@TheSerpentRogue) March 18, 2022