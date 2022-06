The Serpent Rogue

The Serpent Rogue est un jeu d'action et d'aventure dans lequel on incarne le Gardien, un personnage chargé d'éliminer la Corruption engendrée par le Serpent Rogue. En tant qu'alchimiste, ce personnage peut alors créer des potions pour aider les victimes de la Corruption ou encore se servir de ses fabrications pour avancer à travers les niveaux. Il peut même les utiliser pour se transformer, notamment en bête, et acquérir de nouvelles compétences.