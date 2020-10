The Outer Worlds arrive sur Steam et une suite pourrait voir le jour

Sorti l’année dernière sur consoles et PC, The Outer Worlds était jusqu’ici une exclusivité temporaire du catalogue de l’Epic Games Store. Le titre arrivera cependant sur Steam dès son premier anniversaire, soit le 23 octobre prochain, et il se pourrait bien que la franchise continue de perdurer par la suite.

Last I heard a new entry in the franchise is being explored, currently in pre-production.

Could change into something else ofc, but this is the current status. https://t.co/OGvfHjycNu

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 11, 2020