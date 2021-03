Zelda : Breath of the Wild – La Création d’un Prodige – Présentation et avis sur le livre de Soleil

Le 3 mars 2017, Nintendo ouvre un nouveau chapitre de son histoire en mettant sur le marché la Nintendo Switch, avec le succès qu’on lui connait. Aux côtés de la console, on trouve une dizaine de titres, parmi lesquels The Legend of Zelda : Breath of the Wild, également sorti sur Wii U. Le succès est immédiat, les critiques sont dithyrambiques, et le public salue majoritairement la transformation de la licence.

Profitant du lancement de ce nouvel opus, Nintendo annonce et lance une série d’ouvrages officiels, venant rejoindre The Legend of Zelda : Hyrule Historia, sorti en 2013. En octobre 2017 sort donc The Legend of Zelda : Art and Artifacts, suivi par The Legend of Zelda : Encyclopedia. Mais Breath of the Wild est un jeu à part, et Nintendo décide de lui consacrer un ouvrage entier, massif, extrêmement riche, intitulé The Legend of Zelda : Breath of the Wild – La Création d’un Prodige. Ce dernier sort au Japon et en anglais en novembre 2018, mais fini par obtenir une traduction française chez Soleil, dans leur collection Soleil Manga, qui sort en septembre 2020 après un léger report.

Un ouvrage épais et très complet

Avec ses 424 pages, 32 cm de haut pour 24 de large, le livre est dense, très dense même. Il regroupe de très nombreux artworks, des éléments narratifs, des explications liées à l’univers, et des entretiens avec les pontes du développement. Nous ne pourrons donc pas vous détailler l’ensemble du contenu, mais l’objectif est de vous le présenter de manière globale et de vous donner notre avis.

Avant toute chose, sachez que si vous n’avez pas fait et terminé The Legend of Zelda : Breath of the Wild,ce livre est à éviter, car il spoil l’intégralité du titre, que ça soit à travers les dessins, les explications fournies au sujet de la narration, ou encore les présentations des lieux importants du jeu. Pour ceux qui ont fait le jeu et qui l’ont aimé, ce livre, vendu 45€, est un indispensable, un vrai.

Confectionné avec une couverture rigide et un papier glacé du plus bel effet, il ne jurera pas au sein d’une bibliothèque, bien au contraire. La Création d’un Prodige est divisé en quatre grandes parties. La première, d’une quarantaine de pages, présente une sélection d’artworks représentatifs de l’œuvre, utilisés ou non pour la communication. La seconde fait près de 300 pages, et concentre l’immense majorité des choses présentées dans le livre. Des personnages aux créatures en passant par les vêtements, les armes, les peuples, les lieux notables et les régions composant Hyrule, tout y passe au sein de 27 sous-chapitres.

Entre l’artbook et le making-of, son coeur balance

Si le livre repose essentiellement sur les dessins, les croquis et les designs, de très, très nombreuses notes de développeurs accompagnent le tout, et des textes viennent régulièrement détailler telle ou telle intention. A travers ce travail créatif, on en apprend beaucoup sur le jeu, et on se rend compte de l’immense attention au détail apportée par Nintendo à son jeu, et de l’extrême richesse de l’univers, qui paraît pourtant assez vide au premier coup d’œil.

Pour donner un exemple, tous les animaux du jeu sont représentés, de même que la moindre épée. A travers les annotations et toutes les explications, on en apprend énormément sur la façon dont Nintendo souhaitait donner vie à son univers. La troisième partie du livre débute à la page 358, et s’intéresse à l’histoire de ce soft reboot de la licence. Ce chapitre s’ouvre sur une double page présentant la carte de Breath of The Wild avec des petits encarts présentant les lieux marquants ainsi que leur fonction.

La suite, à réserver comme le reste aux joueurs ayant déjà fait le titre, revient sur la chronologie des événements centrés sur Ganon le Fléau. On revient aux origines de la légende, en avançant progressivement vers le jeu et l’histoire qui y est narrée. L’occasion de revenir sur les Sheikahs, les sages, l’entraînement de Zelda, la résurrection de Ganon et sur la guerre qui a ravagé Hyrule avec moult détails, notamment au sujet des batailles et sur la façon dont les différents peuples ont abordé le conflit.

Le Château d’Hyrule a également le droit à sa propre présentation, avec un plan détaillé de la forteresse. Enfin, l’ouvrage se termine sur quatre entretiens, permettant aux têtes pensantes du projet de revenir sur la création du jeu. On débute avec Hidemaro Fujibayashi, à qui a été confiée la réalisation du titre, avant d’enchaîner sur Satoru Takizawa, directeur artistique, Takumi Wada, illustrateur, et Eiji Aonuma, l’iconique producteur de la licence.

Si vous faites partie des joueurs qui ont été séduits par The Legend of Zelda : Breath of the Wild, et que vous souhaitez en savoir et en découvrir plus sur sa création, cet ouvrage est un véritable indispensable que nous vous recommandons vivement. Pensé pour se situe entre l’artbook et le making-of, La Création d’un Prodige est ultra-complet, conçu avec des matériaux de qualité et bien traduit dans l’ensemble, qui parviendra même à surprendre ceux qui ont erré pendant plusieurs centaines d’heures dans le Royaume d’Hyrule. On regrettera seulement que certains textes soient parfois vraiment trop petits.