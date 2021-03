The Legend of Heroes : Kuro no Kiseki en montre un peu plus avec une vidéo de gameplay

Lors d’un live stream à l’occasion de son 40eme anniversaire, Falcom a lâché une tonne d’informations sur The Legend of Heroes : Kuro no Kiseki. Au programme : personnages, environnements, système de combat et vidéo de gameplay.

Les personnages

Bien que l’on connaissait les deux protagonistes, Falcom nous en dévoile deux autres tout en détaillant le profil de chacun. D’après le site officiel, nous devrions avoir 4 autres membres jouables dont un de 69 ans. De gauche à droit nous avons ainsi :

Van Arkide : Un jeune « Springgan » (mercenaire prenant des jobs de toutes sortes) de 24 ans qui travaille dans la vielle ville de la capitale Edith. Bien qu’il montre un caractère froid et pragmatique, il essaye de rester honnête et de veiller sur les autres. Il ne se lie intimement avec personne malgré ses nombreux contacts dans différentes industries grâce à son travail. Même s’il se plaint souvent des mauvais contrats, il fait en sorte de les accomplir jusqu’au bout.

Agnes Claudel : Une jeune fille de 16 ans en première année du lycée Aramis, une école prestigieuse de la capitale. Elle cache un grand pouvoir derrière sa gentillesse et son charme. Une éléve modèle qui ne semble toutefois pas faire confiance à la police ou à la guilde des Bracers pour des raisons obscures. Après que quelqu'un ait volé le système orbale de son arrière-grand-père décédé mystérieusement. Elle fera donc appel au bureau Arkride qui accepte n'importe quelle mission.

Feri Al-Fayed : Une jeune fille de 13 ans membre de l'élite des mercenaires jaeger, « les soldats Kurgha ». Malgré sa grande expérience du combat, elle fait preuve d'innocence pour une fille de son âge en dehors. Feri veut retrouver un groupe de jaeger qu'elle a connu et qui a mystérieusement disparu.

Aaron Wei : Un playboy de 19 ans qui est un célèbre coureur de jupons dans le quartier Est de la République et le leader de la jeunesse au sang chaud. Il maitrise l'un des trois arts-martiaux majeurs, « le style de la fleur de lune ». Il aime attirer l'attention notamment en gagnant beaucoup d'argent au casino ou en effectuant des danses à l'épée dans les théâtres en incarnant un rôle féminin.

La capitale précédemment évoquée a droit à une vidéo dédiée nous montrant quelques environnements urbains que l’on pourra explorer.

Plus beau et plus orienté action

Par rapport aux anciens opus, le système de combat est désormais plus orienté dans l’action et propose des transitions directes pour rentrer dans l’affrontement. Nous avons également un contrôle direct sur les actions du personnage que l’on contrôle (attaques, esquives, arts…) et on pourra changer de combattant à tout moment. Le système d’orbement « Xipha » offrira de nombreux avantages en combat comme des boosts ou des attaques additionnels de vos compagnons.

Nous avons en outre un meilleur aperçu du nouveau moteur de Falcom qui rend le titre plus joli et techniquement moins daté. Rien d’extraordinaire bien sûr mais l’évolution est notable.

The Legend of Heroes : Kuro no Kiseki sortira en 2021 au Japon sans précision sur la ou les plateformes.