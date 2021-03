The Legend of Heroes : Kuro no Kiseki dévoile un système de combat plus orienté action

Alors que l’on attend chez nous la suite du JRPG de Falcom, The Legend of Heroes : Kuro no Kiseki a droit à des précisions sur son système de combat ainsi qu’une première image de gameplay.

Fini le tour par tour ?

Il faut s’attendre à avoir des surprises du côté du studio japonais Nihon Falcom qui fête ses 40 ans cette année. Ils nous ont d’ailleurs particulièrement régalé dernièrement avec Ys IX : Monstrum Nox. Aujourd’hui, nous revenons sur leur autre licence phare : The Legend of Heroes. Nous devrions d’ailleurs avoir bientôt une localisation occidentale pour Hajimari No Kiseki, mais le pays du soleil levant a déjà les yeux rivés sur la suite avec The Legend of Heroes : Kuro no Kiseki.

Le titre est particulièrement attendu puisqu’il marque un tournant dans la narration de cet immense univers, mais aussi en raison de la mise à jour technique. En effet, ce sera le premier titre a bénéficier du nouveau moteur interne de Falcom. Le gameplay ne sera pas en reste puisqu’il sera apparemment plus orienté action. Même si l’on gardera quelques fondamentaux comme les « Links » ou « S-Break », nous serons sur ce qui semble être du semi tour par tour à la manière du dernier Atelier Ryza.

Grâce au magazine Famitsu (et à la traduction de Ryokutya2089 via Gematsu) nous avons quelques détails supplémentaires. Durant le tour d’un personnage (avec une jauge qui indique l’ordre) il est possible de se déplacer librement et d’activer les commandes habituelles. Il sera également possible de changer de personnage tandis que l’IA prendra le contrôle du reste de l’équipe. Nous devrions avoir plus d’informations dans les prochains jours. En attendant vous pouvez admirer le premier aperçu du jeu grâce à une image postée sur le compte twitter du studio.

The Legend of Heroes : Kuro no Kiseki sortira cette année au Japon. La ou les plateformes n’ont cependant pas été annoncées.