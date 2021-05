The Last Spell sortira en accès anticipé le 3 juin prochain sur Steam

The Last Spell se faisait attendre, mais sortira finalement en accès anticipé sur Steam dans quelques semaines à peine. Après avoir montré le jeu via plusieurs démos, les choses sérieuses peuvent enfin commencer.

⚔RELEASE DATE⚔

The Last Spell enters early-access on Steam on JUNE 3rd! That's right, only 2 weeks left to wait! ☠️

Read our latest blogpost: . https://t.co/RbwU4JtpEo#tacticalrpg #indiedev #pixelart pic.twitter.com/ZcfFlc89mr

— Ishtar Games – Wishlist The Last Spell on Steam! (@ishtar_games) May 20, 2021