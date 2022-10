Accueil » Actualités » The Last of Us : Le spin-off multijoueur pourrait bien être free-to-play

Lors du dernier Summer Game Fest, Naughty Dog n’avait pas que The Last of Us: Part I à nous présenter, puisque Neil Druckmann était présent en personne pour nous parler pour la toute première fois d’un jeu multijoueur dans l’univers de la série. Mais la présentation fut très brève, au point même où aucune image in-game n’avait été montrée. Beaucoup de questions subsistent donc autour du projet, à commencer par son modèle économique. Du moins plus maintenant, puisqu’une offre d’emploi du studio semble en avoir un peu trop dit.

L’un des gros jeux service de Sony ?

Dans l’offre d’emploi qui a été postée par le studio, pour le poste de Live Ops Producer, Naughty Dog dit être à la recherche de personnes avec « une expérience dans la production de AAA, free-to-play, et en ligne ».

Si rien n’indique que ce poste est lié au jeu multijoueur The Last of Us, on peut se douter que c’est le cas puisque le studio ne travaille, aux dernières nouvelles, que sur un seul jeu multijoueur. On peut donc en conclure que le jeu multijoueur The Last of Us pourrait être un free-to-play, même si cela reste encore à confirmer.

On imagine bien que ce jeu puisse entrer dans la case des fameux 12 jeux service que Sony est en train de préparer pour ces prochaines années. Le fait qu’il soit free-to-play permettrait d’attirer beaucoup de monde, surtout en tenant compte de la popularité de la licence. Affaire à suivre donc.