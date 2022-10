Les jeux service de PlayStation sortiront en même temps sur PS5 et PC, 12 sont en préparation

La nouvelle obsession de PlayStation semble être le secteur du jeu service. Même si le constructeur nous répète que malgré cette envie d’explorer un nouveau secteur, les jeux solo ne seront pas affectés et ne vont pas diminuer, on constate qu’il est déterminé à envahir ce marché en y mettant beaucoup de moyens. Hermen Hulst a fait le tour de plusieurs médias aujourd’hui pour répondre à quelques questions, et le sujet des jeux service a rapidement été mis sur la table.

Des licences existantes repensées pour le jeu service ?

Tout d’abord, Stephen Totilo du site Axios a pu s’entretenir avec le boss des PlayStation Studios afin d’en savoir plus sur le nombre de projets actuellement en développement.

Hulst a ainsi confirmé que 12 jeux service étaient actuellement en développement chez PlayStation, comme chez Haven Studios ou encore Firewalk. Il indique aussi que sur ces 12 jeux, tous ne seront pas forcément des nouvelles licences :

« Nous n’excluons pas d’apporter certaines de nos licences existantes bien-aimées vers le domaine du jeu service. »

Cela ne veut pas dire que God of War ou Marvel’s Spider-Man vont se transformer en jeux service dès demain, mais on peut facilement penser que la série Horizon se dirige vers cela avec un opus multijoueur, ou bien Twisted Metal, qui pourrait prochainement faire son retour. Cela ne signe pas la mort progressive des jeux solo, qui restent parmi les jeux les plus profitables selon Hulst.

Des sorties simultanées sur consoles et PC pour les jeux service

Hulst s’est aussi entretenu avec Julien Chièze, que vous connaissez probablement un peu plus. Le sujet des jeux service est aussi revenu sur le tapis durant l’interview, avec la confirmation que les jeux service PlayStation sortiraient en même temps sur PS5 et PC :

« Je pense qu’à l’avenir nous verrons au moins une année entre la sortie d’un de nos jeux sur consoles PlayStation, puis sur PC. Probablement à l’exception des jeux service. Ces jeux sont un peu différents par nature car vous avez besoin d’une forte communauté, d’un engagement important dès le début, dès le lancement. Donc pour ce type de jeux, nous pourrions effectuer des sorties simultanées sur PC et PlayStation. »

On se dirigerait donc vers des sorties plus rapides sur PC, avec seulement un an de décalage, et des sorties en simultanée pour certains titres jeux service.