The Last of Us : Déjà une date de diffusion pour le premier épisode de la série HBO ?

La série The Last of Us est sans doute l’une des adaptations les plus attendues sur le petit écran. Après quelques images, un teaser et quelques commentaires des acteurs principaux, nous pourrions enfin avoir une date précise pour le début de la diffusion aux Etats-Unis. On espère que ce sera la même chose en France si cela est confirmé.

Rendez-vous dans le premier quart de janvier

The Last Of Us: HBO premieres January 15th according to the HBO MAX page. pic.twitter.com/PSrMq9s69Y — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) November 1, 2022

Alors que l’on nous avait annoncé une diffusion de la série The Last of Us pour « début 2023 », il semble que la page HBO MAX du show ait révélé une première date précise. Repéré par Naughty Dog Central, nous pourrions donc voir le premier épisode dès le 15 janvier 2023. Même si cela coïncide avec ce qui avait été annoncé, il faudra attendre une confirmation de la part d’HBO. On espère en tout cas que l’on sera logé à la même enseigne que les américains.

Selon les sources du site VGC, cette date serait belle et bien une réalité, toutefois elle aurait été communiquée en avance par erreur.

Pour rappel, la série reprendra fidèlement la trame du jeu avec quelques écarts afin d’offrir une adaptation qui n’est pas qu’un simple copier-coller. En tête d’affiche, nous avons Pedro Pascal dans le rôle de Joel, et Bella Ramsey dans la peau d’Ellie. Les deux stars ont d’ailleurs précisé s’être écarté du jeu pour offrir une performance personnelle de leurs personnages respectifs. D’après les images et le teaser, on peut en tout cas espérer quelque de chose de très bon. Rendez-vous donc dans quelques mois pour le verdict.