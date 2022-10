Accueil » Actualités » The Last of Us : Bella Ramsey, qui incarne Ellie, a été encouragée à ne pas jouer au jeu

La série The Last of Us nous a enfin montré ses premières images avec un trailer qui semble indiquer que le ton du jeu de Naughty Dog sera respecté à la lettre, en dépit d’une histoire qui va forcément faire quelques détours pour s’adapter à ce nouveau format. Ce qui est sans doute pour le mieux, puisque imiter le matériau de base à la perfection n’aurait pas vraiment d’intérêt, et c’est pour cela que la production a donné un drôle de conseil à Bella Ramsey, l’actrice de 19 ans qui campe le rôle d’Ellie.

Ne pas jouer pour ne pas imiter

Interrogée à propos du rôle par USA Today, l’actrice a révélé n’avoir jamais joué à The Last of Us, non pas parce qu’elle n’en n’avait pas envie, mais parce que la production l’a encouragé à ne pas le faire :

« En fait, on m’a encouragé à ne pas le faire. Après ma première audition, ils m’ont demandé : ‘As-tu joué ?’ Et j’ai dit ‘non’, et ils ont dit ‘Continue comme ça’. J’ai regardé une partie du gameplay sur YouTube juste pour en avoir une idée. »

Cela fait écho aux propos de Pedro Pascal qui dit n’avoir pas voulu jouer au titre afin de ne pas imiter le travail de Troy Baker, ce qui lui permettait d’avoir une approche différente sur le personnage de Joel, sans doute plus personnel. Ce sera donc la même chose pour Bella Ramsey, qui déclare par ailleurs que ce rôle a chamboulé sa vie :

« Mais je suis tellement excitée que la série – c’était une si grande partie de ma vie. J’ai tourné pendant une année entière, ce qui est assez long quand on n’a vécu que 19 ans. Pedro m’a écrit une petite carte à la fin, disant: « Comme c’est intéressant de voir que quelque chose d’aussi énorme et qui change la vie se produise si tôt dans ta vie et si tard dans la mienne ». J’ai pensé que c’était une observation vraiment adorable et j’ai juste passé un super moment. »

Aucune date de diffusion précise n’a été annoncée pour le moment, mais la série arrivera sur HBO dès le début de l’année 2023.