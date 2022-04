The Last of Us : Pedro Pascal a voulu créer de la distance avec le jeu pour ne pas trop le copier dans la série

La série The Last of Us pour HBO poursuit actuellement son tournage, ce qui permet de voir quelques photos et vidéos prises à la volée nous montrant quelques détails sur cette adaptation très attendue. Mais quand il n’est pas sur les plateaux de tournages, Pedro Pascal, l’interprète de Joel, se livre à quelques interviews, notamment chez GQ, où il glisse quelques mots à propos de cette série et de son rapport au jeu vidéo d’origine.

Une série respectueuse du jeu, mais qui veut trouver sa propre voie

A chaque adaptation que l’on voit arriver sur petit ou grand écran, les fans se demandent toujours si les interprètes des rôles iconiques connaissent assez le matériau de base, et s’ils ont joué au jeu vidéo qui a servi d’inspiration pour le projet.

Dans le cas de Pedro Pascal, ce n’est pas le cas, car il explique être très mauvais en ce qui concerne le jeu vidéo, mais il précise qu’il a longtemps regardé son neveu jouer, sans trop se spoiler :

« J’ai trouvé Joel si impressionnant – j’ai trouvé que l’ensemble était une expérience visuellement impressionnante. Et puis j’ai eu peur de vouloir trop imiter, ce qui, je pense, pourrait être juste dans certaines circonstances, et une erreur dans d’autres. Je voulais donc juste créer une distance saine [entre lui et le jeu], et que cela soit davantage entre les mains de Craig Mazin et Neil Druckmann. »

Histoire de mieux s’approprier le personnage, Pedro Pascal a donc choisi de ne pas trop regarder l’interprétation de Troy Baker, et après tout, même si la série va évidemment reprendre le gros de l’intrigue, des choses promettent d’être différentes dans tous les cas :

« C’est une manière très, très créative d’honorer ce qui est important et de préserver ce qui est emblématique dans le jeu vidéo, tout en incluant aussi des choses auxquelles vous ne vous attendriez pas nécessairement. Et puis les directions du récit auxquelles vous vous attendez, et ce ne seront peut-être pas les mêmes ici… ils font des choses vraiment intelligentes, c’est tout ce que je peux dire. »

On a donc hâte de voir à comment la série va réinterpréter le jeu, mais pour cela, il faudra attendre 2023.