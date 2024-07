The First Descendant : La mise à jour 1.0.4 disponible (24 juillet), voici les nouveautés avec plus de facilité de farm

Nouveautés 1.0.4 The First Descendant

Après une mise à jour 1.0.3 déployée la semaine dernière qui est venue remplacer certaines icones tout en améliorant la visibilité et le taux de farm dans certaines missions, les développeurs ont déjà mis en ligne la version 1.0.4. Celle-ci, en plus de corriger divers bugs et autres problèmes repérés par la communauté, apporte quelques options de confort supplémentaires, notamment pour le farm.

Le principal changement, c’est la réduction du temps de recharge des avant-poste stratégiques Vulgus. Ces missions de reconnaissance de zone voient leur délai réduit de 5 minutes à 1 minute seulement. Cela vous permettra ainsi de farmer plus rapidement les composantes que l’on peut récupérer ici, notamment les Motifs de Matériau informe. Ces avant-postes deviennent également légèrement plus simples avec un temps de réapparition des monstres réduits et une augmentation du taux de drop

Dans les autres points importants du patchnote, on peut aussi noter l’augmentation de la capacité des stockages des modules qui passe de 1 000 à 1 500 ou encore des apparitions supplémentaires des fragments du Néant. Du confort supplémentaire pour les personnes qui doivent absolument farmer.

Patchnote 1.0.4

La capacité de stockage des modules a été augmentée de 1 000 à 1 500.

Le temps de recharge des missions « Avant-poste stratégique de Vulgus » a été réduit de 5 minutes à 1 minute.

Le temps de réapparition des monstres a été augmenté et le montant de la récompense a été ajusté dans les missions « Avant-poste stratégique de Vulgus ».

Les fragments du vide seront désormais lâchés en éliminant des monstres lors d’une opération spéciale

Utiliser l’objet « Marque d’arrestation » obtenu lors d’une opération spéciale vous rapportera dix fois la quantité d’or habituelle. Lorsque l’objet « Marque d’arrestation » est utilisé dans l’onglet « Consommables », il sera converti en 100 000 pièces d’or, et « Marque d’arrestation de grande valeur » sera converti en 1 000 000 pièces d’or.

Un aperçu de la mise à jour semaine 5

Ce n’est pas tout puisque Joo Min-seok, le directeur du jeu, a aussi évoqué la mise à jour à venir la semaine prochaine, probablement la 1.0.5. Il évoque l’arrivée d’un nouveau Légataire, Luna, qui devrait être disponible pour les joueurs et joueuses. Présentée comme une « folle artiste », celle-ci jouera sur le rythme avec des compétences plutôt de supporter. Une nouvelle arme ultime, Pacificateur, devrait aussi être intégré, tout comme un nouveau module et des équilibrages (concernant Valby, Blair et Freyna surtout, pour améliorer leurs attaques de zone).

On vous en reparlera bien sûr. En attendant, sachez que la 1.0.4 est disponible au téléchargement sur PC et consoles. Et si vous souhaitez des astuces, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de The First Descendant.