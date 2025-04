Le remaster de The Elder Scrolls IV: Oblivion est bien réel et sera annoncé d’ici peu, des premières images ont déjà fuité

Un avant/après déjà disponible

Relayées sur ResetEra, des premières images nous montrent clairement que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est prêt à être dévoilé. On y découvre un key art ainsi que deux images (parmi d’autres) qui permettent de voir l’évolution entre ce remaster et la version de 2006. Cette nouvelle itération du RPG culte aura donc droit à nettement plus de contraste, mais aussi à des décors complétement retravaillés et bien plus riches qu’avant, ce qui était attendu pour un studio comme Virtuos (Metal Gear Solid Delta: Snake Eater) qui est passé maître dans le domaine des remasters « de luxe ».

Tout laisse donc à penser que ce remaster est prêt à voir le jour. Selon Jeff Grubb, le titre pourrait sortir la semaine prochaine, le 23 avril, lors d’un événement organisé par Xbox. Ce n’est pour l’instant qu’une rumeur et on ne s’aventurera pas sur une date précise, mais pour l’existence du jeu en lui-même, ici, le doute n’est plus vraiment permis. On obtiendra une réponse d’ici très peu de temps si ces bruits de couloir se vérifient.