The DioField Chronicle se dévoile un peu plus à travers un nouveau trailer

Quelques jours seulement après avoir montré du gameplay et révélé sa date de sortie, The DioField Chronicle, le prochain T-RPG développé par Lancarse (Monark, Zanki Zero: Last Beginning, Lost Dimension) et édité par Square Enix, a partagé des images supplémentaires par l’intermédiaire d’un trailer inédit.

Lancement le 22 septembre sur PC et consoles

Si cette vidéo a essentiellement pour objectif de nous rappeler la fenêtre de lancement du titre, elle nous donne aussi un nouvel aperçu du gameplay, des cinématiques et des personnages que l’on apprendra à connaitre au cours de l’aventure. Afin de vous rafraichir la mémoire, sachez que le jeu nous permettra de suivre l’épopée d’un groupe de mercenaires appelé les Renards bleus qui tentera de sauver le monde alors qu’un conflit sans précédent éclate entre trois camps.

The DioField Chronicle sera disponible le 22 septembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Une démo permettant de découvrir en avance le premier chapitre de l’histoire sera accessible dès le 10 août prochain.