The Dark Pictures: House of Ashes dévoile un teaser et nous donne rendez-vous

Annoncé dès la sortie de The Dark Pictures : Little Hope, The Dark Pictures: House of Ashes s’est fait discret pendant plusieurs mois. Mais le jeu de Bandai Namco est sur le point de refaire parler de lui dans quelques jours, et avant cela, l’éditeur nous offre un teaser pour patienter sagement.

Rendez-vous la semaine prochaine pour du gameplay

Ce nouvel opus se déroulera en 2003, en Irak, tandis qu’une unité américaine tombera dans les ruines d’un temple sumérien, qui contiendra forcément une entité maléfique qui cherchera à tuer tous les protagonistes.

Ce premier teaser nous donne déjà un bon aperçu de l’ambiance de ce troisième épisode de l’anthologie, tout en nous promettant de nous en montrer plus le 27 mai prochain à 18 heures, avec une présentation de gameplay.

The Dark Pictures: House of Ashes sera disponible plus tard cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.