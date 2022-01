The Artful Escape arrivera finalement le 25 janvier sur PS4, PS5 et Switch

The Artful Escape était sans conteste l’une des expériences visuelles les plus marquantes de l’année 2021. Le titre avait eu droit à une sortie sur PC et sur les consoles Xbox en profitant d’une belle mise en avant grâce au Xbox Game Pass, mais Annapurna Interactive s’apprête à mettre fin à cette exclusivité en sortant tout prochainement des versions sur les consoles de Sony et Nintendo.

Le concert s’invite chez Sony et Nintendo

L’éditeur nous apprend ainsi que le titre du studio Beethoven & Dinosaur va bien sortir sur PS4, PS5 et Nintendo Switch, et ce dès le 25 janvier prochain. Une sortie toute proche qui permettra à The Artful Escape de trouver un nouveau public, qu’il compte d’ailleurs convaincre à l’aide d’un tout nouveau trailer qui vient d’être publié.

Pour rappel, le titre mélange plateforme et jeu de rythme pour nous raconter la quête d’un artiste, qui va essayer de trouver sa vraie identité musicale. Si vous souhaitez en savoir plus sur The Artful Escape, n’hésitez pas à consulter notre test.