The Artful Escape s’illustre avec un trailer coloré et annonce sa date de sortie

La conférence Anapurna interactive s’est ouvert sur un nouvel aperçu de The Artful Escape qui a dévoilé son story trailer.

Plus qu’un peu plus d’un mois à attendre

The Artful Escape est une aventure psychédélique d’un prodige de la guitare qui cherche l’inspiration afin de trouver son personnage de scène. On eput donc s’attendre à un périple sous acide et des combats musicaux guitare à la main. Il sera apparemment possible de façonner son personnage jusqu’aux paillettes de votre maquillage. Il devrait également y avoir un aspect narratif assez important. Le casting est en outre assez gratiné puisque l’on retrouvera les voix de : Michael Johnston, Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong, et Carl Weathers.

The Artful Escape sortira le 9 septembre prochain sur Xbox One, Xbox Series X|S, et PC. Il sera disponible le jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass.