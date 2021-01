Sunlight : Une courte expérience poétique par les créateurs d’Among the Sleep

Sunlight est un jeu indépendant développé par le studio néerlandais Krillbite que l’on connaît notamment pour le très sympathique Among The Sleep, un jeu d’horreur assez surprenant et poétique. La particularité de ces développeurs est de proposer des expériences particulières qui diffèrent quelque peu des jeux dans le sens classique du terme. Pour résumer, l’optique est clairement de faire réfléchir le joueur.

Le temps d’une pause

Heureusement, les titres sont souvent assez courts et permettent ainsi de ne pas tomber dans quelque chose de pompeux. Sunlight ne déroge pas à la règle puisqu’il se termine en 30 minutes à peine. Précisons tout de même qu’il est proposé à 3,99€. Ainsi, par sa nature et sa brièveté, nous avons préféré lui dédier un petit article descriptif pour ne pas vous gâcher l’expérience si vous comptez l’essayer.

Sunlight est présenté par le studio comme une suite indirecte à The Plan, un autre jeu du même genre où l’on incarne une mouche cherchant à atteindre les étoiles. Il est gratuit donc nous vous conseillons de passer d’abord par lui afin de vous faire une idée plus concrète de ce que Sunlight a à offrir. A la seule différence que ce dernier est un peu plus narratif et contemplatif.

Les voix des arbres

Après une petite mise en situation avec un narrateur s’adressant directement à nous, le joueur se retrouve plongé dans une forêt. La direction artistique tape directement dans l’œil avec une impression de vagabonder dans une toile de maître en 3D. D’ailleurs, l’œuvre du peintre norvégien Edvard Munch (que l’on connaît souvent pour son fameux cri) est directement revendiqué par les développeurs.

On progresse ainsi à la première personne dans ce petit coin de nature calme qui, petit à petit, se transforme pour nous livrer son ultime message. Toutefois, l’univers sonore est tout aussi important puisque plusieurs voix synchrones nous parlent en permanence, nous racontant des histoires dont on ne comprend pas tout de suite le sens. Le tout baigné par la magnifique Hymne des Chérubins de Tchaïkovski. Malheureusement, les voix et les textes ne sont qu’en anglais ce qui pourra en freiner plus d’un.

Il faut une certaine ouverture aux expériences singulières sous peine de ne voir qu’un jeu bizarre où l’on marche au ralenti en cueillant des fleurs. Sunlight est intriguant et surtout très bien réalisé. Il permet de s’évader un instant et nous interroge sur des sujets auxquels on ne s’attend pas vraiment. A prendre donc en connaissance de cause mais notre retour est globalement positif. Sa très courte durée de vie est un très bon calcul mine de rien afin de ne pas tomber dans une expérience soporifique.