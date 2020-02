Street Fighter V Champion Edition : Une édition complète ou presque

Après une édition arcade qui aura fait grincé des dents, Street Fighter V revient une nouvelle fois avec une Champion Edition avec pour volonté d’être l’ultime version du jeu (pour le moment). En effet cette version propose la totalité des personnages, costumes et contenus du jeu sortis en DLC. Un beau petit doigt d’honneur donc à tous ces joueurs qui auront déjà dépensés des centaines d’euros dans le jeu et qui devront encore en dépenser ici pour être à jour.

C’est beau d’être joueur pro, mais il faut bien qu’ils dépensent leur cash price quelque part ! Outre donc la dimension financière des plus douteuses de l’éditeur (dont personne ne s’étonnera), la sortie de ce Street Fighter V Champion Edition est surtout l’occasion de remettre sur le devant de la scène un jeu vieux maintenant de quatre ans.

Du contenu à foison

Le premier truc que l’on peut dire, c’est qu’au fil des années, Street Fighter V s’est taillé une belle réputation en terme de contenu de jeu. Désormais quasiment intouchable sur ce point, vous pourrez jouer à un mode arcade sympathique, des modes scénarisés pour chaque personnage et global, du team battle, des défis journaliers, des défis… Il y a vraiment de quoi faire pour apprendre à jouer au jeu.

S’il sera difficile aujourd’hui de s’imposer comme le nouveau Luffy si vous débutez que maintenant la compétition, vous aurez tout de même de quoi faire pour vous créer un niveau sympathique. D’autant plus qu’en terme de gameplay, pas mal de choses ont bougé, avec les V-Triggers et V-Skills doublés pour l’entièreté du casting, soit une quarantaine de personnage désormais.

Pour les vieux de la vieille, cette Champion Edition a modifié pas mal de choses, notamment en terme de gestion des déplacements, la framelist a subi pas mal de modifications notamment avec l’arrivée de Seth. Autant dire que pour tous, il faudra enchaîner pas mal de parties pour se mettre à niveau. Le netcode a semble-t-il été amélioré, mais pour le coup, à notre échelle, nous n’avons pas vu de grande différence. A voir sur le plus long terme.

Mais purée, pourquoi ?!

Par contre, Capcom aime l’argent, et le fait savoir. A commencer par la version boîte de Street Fighter V Champion Edition qui propose un code pour débloquer une partie du contenu… Encore un geste anti marché de l’occasion mais bon, cela passerait encore s’il n’avaient pas mis en vente à côté de tout cela les stages des éditions du Capcom Pro Tour. Eh oui, vous pensiez avoir tout le contenu en achetant cette édition de Street Fighter ? Que vous êtes naïfs… Il faudra débourser une nouvelle fois 10 € par stage.

Ajoutez à cela que vous aurez avant un combat de la publicité. Oui, oui, de la publicité, dans un jeu que vous avez payé. Mais rassurez vous, c’est simplement pour que les joueurs qui n’ont pas encore déboursé 30 € le fassent, et puis, vous comprenez, on vous donne 10 en monnaie du jeu donc vous n’allez pas dire non à 5 secondes de votre vie. Encore une fois, on a énormément de mal avec la politique économique de Capcom, mais ce n’est pas nouveau.

Reste qu’au final, si vous souhaitez jouer aujourd’hui à Street Fighter V, que ce soit pour débuter, pour reprendre le jeu ou être à jour, nous ne pouvons que vous conseiller de vous procurer cette édition, qui est aujourd’hui la plus complète. Le contenu des 4 seasons pass (oui…) sont présents, reste à voir si Capcom s’arrêtera en si bon chemin où si nous aurons dans 2-3 mois l’annonce de nouveaux personnages, rendant le jeu une nouvelle fois caduque et demandant aux joueurs de repasser une nouvelle fois à la caisse.