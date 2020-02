Comme chaque milieu de semaine, on vous propose de découvrir un nouveau jeu issu de la scène indépendante. Cette fois, on reste une nouvelle fois dans les titres en accès anticipé puisque après Scourgebringer, on s’attarde sur Metal Unit, un autre jeu qui se joue en sidescrolling horizontal.

Chapeauté par JellySnow Studio et Neowiz, il s’agit d’un jeu d’action en 2D qui dispose d’éléments de roguelite. On sera propulsé dans un monde envahi par les extraterrestres et il faudra évidemment faire en sorte de les contrer. On vous en parle dans cette vidéo de présentation et sachez qu’il est disponible sur PC via Steam au prix de 12.49€.