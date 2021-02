Terraria annule sa version Stadia suite à des problèmes entre son co-créateur et Google

Lorsque Google a annoncé la fermeture de ses studios, cela sonnait comme le début de la fin de son service Stadia, mais de nombreux titres prévoient encore de sortir sur la plateforme dans les mois et années à venir. C’était le cas de Terraria, mais suite aux déboires qu’a rencontré Andrew Spinks, co-créateur du jeu, avec Google, cette version Stadia du jeu a été annulée.

I absolutely have not done anything to violate your terms of service, so I can take this no other way than you deciding to burn this bridge. Consider it burned. #Terraria for @GoogleStadia is canceled. My company will no longer support any of your platforms moving forward.

